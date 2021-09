Giungla Green Pass, a Modena obbligatorio pure per assemblea condominiale

'Informiamo i signori condomini che la nuova normativa riguardante l'emergenza Covid 19 prevede per qualsiasi evento al chiuso, oltre a indossare la mascherina, l'esibizione del Green Pass prima di accedere alla sala. Caso contrario non sarà possibile partecipare alla assemblea condominiale'. E' questa la sorpresa che si sono trovati di fronte i condomini di una palazzina nella zona Musicisti di Modena. L'assemblea è stata convocata per il 21 settembre in prima convocazione presso gli uffici dell'Agenzia Ferrari di via Borelli e il giorno successivo in seconda convocazione a Palazzo Europa. Ebbene, nonostante i temi assolutamente dirimenti all'ordine del giorno e la discussione riguardante investimenti da decine di migliaia di euro, l'amministratore ha posto il vincolo del Green Pass per partecipare alla riunione.Va detto subito che la richiesta, anche per il modo con cui è formulata, mostra più di una lacuna. Il Green Pass infatti non è previsto 'per qualsiasi evento al chiuso' e inoltre Confedilizia ha recentemente chiarito come il lasciapassare verde non sia necessario nelle assemblee condominiali.Eppure, facendo leva sulla fumosità della norma, ognuno si muove in ordine sparso e così i cittadini sono costretti ad accettare regole applicate in modo discrezionale a seconda dell'approccio dei singoli amministratori.