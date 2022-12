Holostem: ipotesi di futuro in Enea Tech e Biomedical

La fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato a Modena i soci dell'azienda specializzata in biotecnologie in prospettiva di un subentro integrale

'Enea Tech e Biomedical, la fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato oggi a Modena i soci di Holostem Terapie Avanzate srl per dare avvio al processo di due diligence, propedeutico all’eventuale subentro integrale della Fondazione nella gestione di Holostem'. A comunicarlo è la stessa Holostem al termine dell'incontro odierno che - si legge in una nota - segue il Memorandum of Understanding firmato tra la Fondazione e Valline srl, socio di maggioranza di Holostem, per delineare l’interesse comune a dare continuità all’azienda in un’ottica di sostenibilità economica.



L’obiettivo è quello di mantenere le attività sia di ricerca, sia di terapia che la Holostem porta avanti e darle, al tempo stesso, una prospettiva di sostenibilità, collegandola ad un più ampio programma che la Fondazione Enea Tech e Biomedical sta disegnando nella stessa area di attività.





