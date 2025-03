Il Pd di Mirandola: 'Aimag, ora speriamo in un sussulto dei sindaci'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Acquisizione da parte di Hera spa del controllo esclusivo di Aimag spa. Questo comunica Hera all’antitrust e tutte le altre edulcorazioni per inventarsi una narrazione artefatta si sciolgono come neve al sole di primavera. Il comunicato dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato toglie ogni velo al reale significato dell'accordo che ci è stato presentato per il futuro di Aimag. Prima ancora che i consigli comunali possano discutere, Hera annuncia la sua conclusione: il “controllo esclusivo” di Aimag'. A parlare è Carlo Bassoli, consigliere comunale del Pd di Mirandola.

'A questo punto speriamo in un sussulto dei sindaci e speriamo di non dover più sentire storielle del tipo che cederemmo 'solo' il controllo industriale (di una azienda industriale) o che ci salverà il “Comitato del Territorio”. Siamo onesti, smettiamo di parlare di “partnership industriale rafforzata” e iniziamo a chiamiamo le cose con il loro nome: controllo esclusivo. Per non dire del “conferimento, da parte di Hera spa in favore di Aimag spa fino al 49% del capitale sociale”. Si spieghi ai cittadini, ultimi proprietari di Aimag, come possono mantenere il 51% di Aimag se Hera sale al 49% e le fondazioni sono all’8%'.