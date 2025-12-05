Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Indagine CGIL: manifattura modenese in affanno, sciopero il 12

Indagine CGIL: manifattura modenese in affanno, sciopero il 12

I dati relativi al 2024 confermano una flessione in tutti i settori. Crollo nel metalmeccanico al -17,9%. Cresce solo il settore dei servizi, cooperative sociali, sanità privata e ristorazione

2 minuti di lettura
L’indagine condotta dalla Cgil di Modena sui bilanci di 115 imprese locali, attive in 20 macrosettori tra industria, agricoltura e servizi, certifica un 2024 difficile per la manifattura modenese. I dati, elaborati su fonti della Camera di Commercio e della Fondazione Di Vittorio, mostrano come tutti i principali distretti industriali abbiano registrato cali di ricavi rispetto al 2023, con variazioni che vanno da contrazioni marginali a perdite pesanti.
 

Il comparto meccanico, simbolo della manifattura modenese, segna la flessione più significativa: -17,99% di ricavi rispetto all’anno precedente. A questo si aggiunge il dato allarmante della cassa integrazione: nel 2024 sono state autorizzate oltre 10,5 milioni di ore, di cui ben il 66% nel solo settore meccanico. Seguono altri comparti in difficoltà, come il chimico (-14,59%), l’abbigliamento e tessile (-13,41%), il biomedicale (-4,43%) e il ceramico (-3,77%). L’automotive, pur mantenendo volumi elevati, mostra un segnale di rallentamento con un -0,10%.
 

Al contrario, i comparti che hanno registrato una crescita appartengono quasi esclusivamente al settore dei servizi a basso valore aggiunto, come commercio, ristorazione, cooperative sociali e sanità privata. Si tratta però di attività caratterizzate da contratti fragili, bassi salari e un’elevata incidenza di lavoro part-time involontario, dunque occupazione che non genera reale espansione economica e poggia su modelli occupazionali poco sostenibili.
 

Il calo modenese si inserisce in un contesto nazionale segnato da 32 mesi consecutivi di riduzione della produzione industriale.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La Cgil denuncia l’assenza di una politica industriale capace di orientare investimenti, sostenere l’innovazione e accompagnare la transizione energetica e tecnologica. “Scaricare la competitività delle imprese su bassi salari e precarietà è una strategia miope che non produce sviluppo né tutela il patrimonio industriale”, sottolinea Ettore Ghidoni dell’ufficio economico Cgil Modena.
 

Nonostante il calo dei ricavi, tra il 2020 e il 2024 molte imprese hanno registrato utili significativi: 3,188 miliardi complessivi (+19% sul 2023). Tuttavia, la crescita ha premiato soprattutto il capitale, passato dal 26% al 31,7%, mentre il lavoro non ha ricevuto analogo riconoscimento. Solo il 2% del fatturato è stato reinvestito in innovazione e aggiornamento dei processi, un livello giudicato insufficiente per sostenere la competitività. “Così facendo si sta consolidando un modello produttivo che distribuisce i benefici esclusivamente agli azionisti, i quali preferiscono investire nella componente finanziaria piuttosto che nelle scelte strategiche necessarie per affrontare le transizioni tecnologiche e industriali oggi indispensabili”, aggiunge Fernando Siena della segreteria Cgil Modena.
 

Per chiedere una vera politica industriale e del terziario, la Cgil ha proclamato uno sciopero generale il 12 dicembre.
A Modena la manifestazione partirà alle ore 9.30 dal Policlinico, con corteo per le vie del centro storico. L’appello è rivolto a lavoratori, pensionati e cittadini: “Solo sostenendo la domanda interna e aumentando i salari si potrà uscire dalla crisi”, ribadisce la segreteria Cgil.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, 16.900 badanti irregolari e 48mila anziani soli

Modena, 16.900 badanti irregolari e 48mila anziani soli

Cultura Modena, dal Comune 390mila euro ad Ago per otto mesi: ecco la convenzione

Cultura Modena, dal Comune 390mila euro ad Ago per otto mesi: ecco la convenzione

Rifiuti Modena, addio porta a porta: prosegue la posa dei cassonetti di carta e plastica

Rifiuti Modena, addio porta a porta: prosegue la posa dei cassonetti di carta e plastica

Confagricoltura, a Modena i giovani agricoltori progettano il futuro del settore

Confagricoltura, a Modena i giovani agricoltori progettano il futuro del settore

Modena, è morto a 69 anni l'ex preside Davide Chiappelli

Modena, è morto a 69 anni l'ex preside Davide Chiappelli

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Articoli più Letti Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola

Formigine, ancora uno sciopero alla Motovario. Cgil e Cisl: 'No a indossare sempre occhiali protettivi'

Formigine, ancora uno sciopero alla Motovario. Cgil e Cisl: 'No a indossare sempre occhiali protettivi'

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Hera da record, nel terzo trimestre ricavi oltre i 9 miliardi

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Modena, in un anno 330 sfratti eseguiti con la forza pubblica

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Seta, c'è l'intesa coi sindacati regionali sull'accordo economico

Seta, c'è l'intesa coi sindacati regionali sull'accordo economico

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Completata la fusione Fondazione Estense in Fondazione di Modena

Carpi, fusione per incorporazione della Panigale scarl con Cmb

Carpi, fusione per incorporazione della Panigale scarl con Cmb