Italpizza, acquisisce l'ex concorrente Antico forno a legna

Dopo l’operazione del 2015, che ha visto il ritorno nelle mani italiane da quelle inglesi della modenese Italpizza spa, da parte del fondatore Cristian Pederzini, continua il percorso di espansione della società.Poco più di un anno fa ( qui il link ) il Gruppo Italpizza, un colosso da 150 milioni di fatturato annuo, ha ottenuto i diritti di affitto del ramo d’azienda della ex concorrente “Antico Forno a Legna” di Mortara (Pavia), che produce pizze surgelate e che si trovava in una crisi irreversibile con 70 posti di lavoro a rischio. Un passaggio di mano che non era scontato e che si è concluso positivamente per il gruppo modenese Italpizza, tramite la controllata Italforno srl, ieri 4 novembre, con l’aggiudicazione dell’asta tenutasi presso il Tribunale di Pavia per un valore di 4,9 milioni di euro.“Questo è il primo investimento produttivo che facciamo fuori da Modena e dall’Emilia Romagna, ma sempre in Italia - commenta Cristian Pederzini, presidente di Italpizza - resosi necessario per accompagnare la costante crescita, aumentando così la capacità produttiva del gruppo del 20% e ridurre anche i rischi di concentrazione territoriale. Abbiamo già un piano strategico finalizzato al lancio di una nova linea di prodotti di alta gamma, come la buonissima “ChePinsa”!, che prevede investimenti per il rilancio della fabbrica di Mortara e conseguente aumento dei livelli occupazionali - prosegue Pederzini - Da anni ci contrapponiamo alla forza delle multinazionali straniere che paradossalmente invadono il mercato con pizze italiane ma prodotte all’estero (Italian Sounding). Come imprenditore italiano sento il dovere di fare la mia parte continuando ad investire sull’Italianità nella speranza di correggere questa distorsione.