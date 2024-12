John Elkann: 'Ferrari, è stato anno di sviluppo e risultati eccellenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ciascuno di essi sarà in grado di garantire le straordinarie emozioni di guida proprie di una Ferrari' assicura il presidente della casa di Maranello che ricorda anche 'le vittorie memorabili' sul fronte sportivo. 'Non scorderò mai - dice - la domenica 1 settembre, un giorno speciale in cui abbiamo vinto sia ad Austin che a Monza'.



Elkann sottolinea che 'la forza del portafoglio ordini e la crescita delle personalizzazioni sono due chiari trend che confermano il successo delle nostre sports car. La F80, la nuova supercar - osserva - rappresenta il culmine di un piano di lanci che ha calamitato l'entusiasmo dei nostri clienti e ha ulteriormente arricchito la nostra gamma'. Quanto al lifestyle 'sta offrendo a sempre più persone l'opportunità di sentirsi parte del mondo Ferrari, non necessariamente possedendo una delle nostre auto. I Musei di Maranello e Modena hanno raggiunto il più alto numero di sempre di visitatori, spinti da una passione inesauribile per il nostro marchio. E le collezioni continuano a riscuotere un forte consenso nella Settimana della Moda di Milano, con un'offerta che nel corso dell'anno si è arricchita delle esclusive capsule collection di Miami e di Monza'.