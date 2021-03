La Goldoni passa definitivamente alla Keestrack-it srl: salvi 110 lavoratori

'A seguito dell’odierno decreto di assegnazione del Tribunale di Modena, Goldoni SpA - parte del Gruppo Arbos controllato da Tianjin Lovol Heavy Industry Group - comunica che è effettiva la cessione del ramo d’azienda di Goldoni SpA alla Società belga Keestrack-IT Srl'. Così l'azienda meccanica, brand storico nella produzione di macchine agricole, con sede a Migliarina di Carpi annuncia un risultato che segna una conclusione positiva nel processo di crisi aziendale. 'Un risoltato ottenuto - si legge in una nota della società - anche grazie alla massima collaborazione e al sostegno di Tianjin Lovol Heavy Industry Group e di Arbos Group SpA che hanno messo in campo ogni sforzo necessario per la tutela di un brand storico come Goldoni e per la salvaguardia dell’occupazione sul territorio.Keestrack è una società solida e in virtù del serio piano industriale di rilancio presentato darà continuità a un marchio storico con una graduale, ma costante, ripresa di immagine e di produzione'Dentons ha assistito Goldoni SpA per tutti gli aspetti legali dell’operazione, mentre Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di advisor industriale e finanziario.Soddisfazione per risultato ottenuto espressa anche dalla Regione Emilia-Romagna: 'Un risultato – afferma l'Assessore regionale al lavoro Colla- reso possibile grazie all’impegno e alla mobilitazione dei lavoratori che, assistiti in modo altrettanto responsabile dalle loro Organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, hanno consentito dopo un confronto onesto e nel merito di siglare senza strappi i migliori accordi sindacali possibili, utili ad accompagnare il trasferimento di ramo d’azienda e tutelare tutti i lavoratori, non solo coloro che passano immediatamente nella nuova proprietà.L’esito positivo di questa vertenza- conclude l’assessore Colla- è la dimostrazione che attraverso il confronto costruttivo, così come sancito dal Patto per il Lavoro e per il Clima, chi vuole investire seriamente in questa regione troverà sempre disponibilità da parte delle Istituzioni, oltre a un patrimonio di competenze e professionalità in grado di garantire lo sviluppo delle imprese”