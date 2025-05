Maranello, sciopero davanti a Ferrari 'per un salario dignitoso'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Questa mattina lavoratrici ed i lavoratori di Ferrari Spa della sede di Maranello e dello stabilimento Scaglietti di Modena, insieme alle Rsa e alla Fiom Cgil, hanno effettuato volantinaggio davanti agli ingressi durante lo sciopero delle ultime 4 ore del turno.

'Ferrari, come Maserati e Cnh, applica il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl) che, pur avendo anche nel 2024 distribuito dividendi milionari, non risponde alla richiesta salariale del rinnovo del biennio economico (2025-2027), alla richiesta di aumenti per recuperare il potere d’acquisto delle retribuzioni - spiega Cgil -. La trattativa per il rinnovo del biennio economico per la quale la Fiom Cgil ha presentato una piattaforma ormai da mesi, non sta proseguendo e sta determinando la vera e propria erosione del potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori. E' il momento di trattare per un salario dignitoso'.