Marketing turistico: ecco il progetto Studiowiki per Modena

Era il 30 agosto del 2020. Una società di comunicazione con sede a Savona fece notizia per essere l'aggiudicataria del bando del Comune di Modena da 80.000 euro (la maggior parte finanziati dalla Regione), per la realizzazione di un progetto coordinato di marketing e promozione turistica per la città di Modena sbaragliando la concorrenza di blasonate agenzie di comunicazione modenesi. Seguirono mesi di lavoro per elaborare un progetto presentato oggi in Municipio a Modena nel corso di una conferenza stampa in Municipio alla quale hanno partecipato Ludovica Carla Ferrari, assessore a Turismo e promozione della città del Comune di Modena; Federico Alberto, Ceo e direttore creativo di Studiowiki; Giovanni Bertugli, dirigente servizio Promozione della città del Comune di Modena; Francesca Soffici, Modenatur.Il progetto è stato attuato in raccordo con Modenatur e ha visto la collaborazione della rete degli Iat del territorio e delle imprese coinvolte, e si integra con quanto già in corso, a partire dal progetto Welcome to Modena della Camera di commercio, tramite il portale VisitModena”. Il progetto prevede che chi prenota un soggiorno di almeno due notti sul sito di Welcome to Modena riceva in regalo un voucher del valore massimo di 100 euro da spendere subito in ristoranti, negozi, tour, servizi turistici e musei in provincia di Modena.'La campagna – afferma il direttore creativo della società - è una multisoggetto dove il nome di Modena ottiene ulteriore significato, profondità e immagine connotata attraverso la costruzione del segno tipografico basata sulle icone che rappresentano e che sono il territorio. Un insieme di segno tipografico e disegno iconico in un tutt’uno che diventa simbolo tangibile della promessa di vacanza che la città di Modena rivolge ai turisti”.Il tempo è l’elemento connotativo e distintivo della fruizione sia in modalità turistica (una o più notti), sia in modalità escursionistica (una sola giornata senza pernottamento). Il tempo come simbolo di Modena ed elemento unificante dei quattro segmenti di offerta proposti: il gusto, l’arte e la cultura, motori e natura e benessere per cui sono stati realizzati quattro pillole video attualmente on air (visibili sul sito www.visitmodena.it).