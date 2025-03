Maserati ai lavoratori in cassa integrazione: 'Valutate alcuni mesi in Serbia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modena i dipendenti della produzione di Maserati, in cassa integrazione da mesi, vengono invitati, su base volontaria, a valutare la possibilità di andare a lavorare in Serbia per alcuni mesi, dove Stellantis ha uno stabilimento per la produzione della nuova Grande Panda.

A confermarlo è Stefania Ferrari, segretaria della Fiom a Modena: 'Sì, questa ipotesi sta circolando e secondo noi è una presa in giro. Di fronte a lavoratori in cassa integrazione a zero ore da mesi, questa non può essere infatti una soluzione. In tutto il 2024 - ricorda Ferrari - Maserati a Modena ha prodotto 220 vetture e da novembre i lavoratori della produzione, scesi nel frattempo sotto la soglia delle 200 unità, restano in cassa integrazione. Forse rientreranno per una settimana questo mese'. Intanto è confermata la notizia trapelata alla fine dello scorso anno: non sarà prodotto il modello con motore elettrico, la Mc 20 Folgore.