Maserati nuova tegola: addio alla avveniristica Mc20 elettrica

Altra tegola sul futuro di Maserati. La Maserati MC20 Folgore è stata cancellata. La conferma, data anche a Quattroruote, arriva dopo indiscrezioni che circolavano da mesi. La Casa del Tridente, a seguito di studi di mercato, ha sottolineato come i clienti di una supersportiva di questo tipo siano interessati unicamente alle versioni a benzina e non si sentano ancora pronti per il passaggio all'elettrico.

Parlando della Folgore, la Casa ha sottolineato come lo stop del progetto sia unicamente relativo alla Bev, con la produzione della MC20, compresa la nuova GT2 Stradale, che prosegue nello stabilimento di Modena. Con gli accumulatori in posizione centrale, la MC20 elettrica avrebbe dovuto proporre una distribuzione dei pesi simile a quella della termica, mettendo però sul piatto tre motori: uno davanti e due dietro, per garantire prestazioni elevatissime anche in curva, grazie a un sistema elettronico di gestione del torque vectoring. Il progetto pero è naufragato.