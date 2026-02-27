Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Medolla, vertenza Gambro: convocato per il 23 marzo un tavolo di confronto al Ministero

Paglia: 'Passaggio atteso e rilevante a cui partecipano tutti i soggetti interessati che conferma la volontà di costruire un fronte compatto fra le istituzioni'

La Regione Emilia-Romagna ha condiviso con il ministero delle Imprese e del Made in Italy la scelta di convocare per il prossimo 23 marzo presso il Ministero il tavolo di confronto per affrontare la crisi Gambro-Vantive di Medolla, nel modenese, che mette a rischio 520 lavoratrici e lavoratori dell'azienda del distretto biomedicale, dopo che il fondo americano Carlyle ha deciso di mettere in vendita il sito produttivo.

Nel ringraziare il Ministero per la rapidità e disponibilità con cui ha raccolto l’allarme arrivato dal territorio, l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, precisa: 'si tratta di un passaggio atteso e rilevante, che alla presenza di tutti i soggetti interessati consentirà di evidenziare l’unità dell’intera filiera istituzionale e la richiesta unanime all’attuale proprietà di farsi carico di un’evoluzione rispettosa fino in fondo dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, nonché della necessità che un’attività storica e fondamentale per il territorio trovi condizione di piena continuità produttiva. Credo sia la strada giusta per arrivare al risultato che tutte e tutti noi ci prefiggiamo'.

