Moda, a Novi apre nuovo stabilmento Peserico

Giocando sul tempo, andando controcorrente, Peserico, uno dei più conosciuti brand della moda italiana, aprirà, a giorni, un nuovo stabilimento produttivo, tutto per la maglieria, in via Venezia a Novi di Modena. 2500 metri quadrati divisi in due aree che uniranno la tessitura alla produzione in tutte le fasi, dall’arrivo delle materie prime alla realizzazione dei capi in essere. Il sito disporrà di 22 nuove macchine rettilinee di nuovissima generazione che lavoreranno qualsiasi tipo di filo, dalla 3 alla 18, comprese le catene diamantate. Soltanto per questi macchinari sono stati investiti quasi 2 milioni di euro. A regime il nuovo stabilimento disporrà di oltre 20 dipendenti e, verosimilmente, verrà inaugurato il 15 di questo mese o qualche giorno dopo visto che l’area modenese è in zona rossa. Peserico è un brand a livello mondiale (oltre a 1100 negozi multimarca è presente in 32 propri store, soprattutto negli Stati Uniti, Russia e nell’area Asiatica oltre alla Germania e con 7 monomarca in Italia). Dopo decenni in cui ha prodotto soltanto abbigliamento donna il brand veneto da qualche settimana ha lanciato anche la linea uomo incontrando sin da subito molteplici simpatie. “Con lo stabilimento di Novi - afferma Riccardo Peruffo, a capo dell’azienda - riusciremo a produrre tutto ciò che ci serve di maglieria che consideriamo elemento di grande importanza, un complemento della nostra offerta. Abbiamo pensato al modenese perché questa è terra appunto di maglieria, con maestranze che hanno lunga esperienza e straordinaria abilità”.