Modena, crolla l'export: -16,6% nel semestre

Tornando ai dati della provincia di Modena, uno sguardo ai principali settori di attività indica forti perdite per il tessile-abbigliamento (-23,4% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019), per i mezzi di trasporto e il loro indotto (-21,6%) e le macchine e apparecchi meccanici (-20,3%). Il settore ceramico ha contenuto i danni mostrando una flessione del -11,9%, così come il biomedicale (-7,8%). La contrazione minore si registra nel settore agroalimentare (-4,8%).

In regione Modena è sempre seconda per valore assoluto di export con il 19,5% delle esportazioni regionali, tuttavia viene distaccata sensibilmente da Bologna che registra un un decremento semestrale più contenuto (-13,6%), e raggiunge il 24,3% dell’export regionale. Le province della regione che hanno risentito maggiormente del lockdown sono state Rimini (-26,6%), Reggio Emilia (-19,5%) e Ferrara (-18,7%), mentre Parma (-1,1%) e Piacenza (-5,7%) hanno mostrato cali tendenziali molto più contenuti.

Il secondo trimestre 2020 registra una caduta delle esportazioni modenesi, lo indicano i dati diramati dall’Istat ed elaborati dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena. La fase di lockdown ha influito in maniera negativa affossando le esportazioni che registrano un valore di 2.429 milioni di euro e una contrazione pari al -22% rispetto al primo trimestre 2020. Per trovare un valore così basso è necessario risalire al primo trimestre 2011.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.