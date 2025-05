Modena - Emilia-Romagna: cassa integrazione ancora al galoppo nel primo trimestre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Il primo trimestre del 2025 conferma una tendenza allarmante per l’Emilia-Romagna: la cassa integrazione continua a crescere, con un aumento del 31% rispetto al 2024 e addirittura del 113% rispetto al 2023. Ma è Modena a emergere come uno dei territori più colpiti, con 4.068.790 ore di cassa integrazione autorizzate, registrando un incremento del 59,9% rispetto all’anno precedente'. Il dato emerge in queste ore dalla CGIL regionale. Insieme ad una realtà scomoda e preoccupante che fa da cronice ai dati sull'occupazione in aumento. Le statistiche ufficiali includono infatti anche i lavoratori in cassa integrazione, dando così un quadro di un mercato del lavoro in crescita a livello quantitativo e non o sicuramente meno sotto il profilo qualitativo.

Dietro a tante migliaia di lavori formalmente occupati c'è la storia di milioni di ore lavorative perse, migliaia di persone formalmente occupate ma, nei fatti, inattive.Considerare i lavoratori in cassa integrazione come occupati è inevitabile ma può distorcere, anzi distorce, la percezione della situazione reale. Le 18,7 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate in Emilia-Romagna nel primo trimestre dell’anno mostrano una fragilità strutturale del mercato del lavoro e una precarietà crescente. Il caso di Modena è emblematico: una città nota per la sua vitalità industriale che ora vede il proprio sistema produttivo rallentare pericolosamente.La meccanica e l’automotive, colonne portanti dell’economia modenese, sono i settori più colpiti.

A livello regionale, le attività meccaniche hanno accumulato 11.633.164 ore di cassa integrazione, segnando un aumento del 39,3% rispetto al 2024, mentre le industrie metallurgiche hanno visto un incremento del 184,9%. Questi dati riflettono la stagnazione produttiva e il calo della domanda nei mercati internazionali.“Siamo arrivati a 25 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. Un fatto drammatico, aggravato dalle tante crisi aziendali che colpiscono in maniera diffusa il territorio. Chiediamo al Governo risposte concrete, ma l’immobilismo persiste”. - afferma Massimo Bussandri, Segretario Generale CGIL Emilia RomagnaConsiderare i lavoratori in cassa integrazione come occupati può distorcere la percezione della situazione reale. Le 18,7 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate in Emilia-Romagna nel primo trimestre dell’anno mostrano una fragilità strutturale del mercato del lavoro e una precarietà crescente. Il caso di Modena è emblematico: una città nota per la sua vitalità industriale che ora vede il proprio sistema produttivo rallentare pericolosamente.Secondo Bussandri, l’aumento della cassa integrazione è una delle tante conferme della crisi in corso: “La manifattura è in difficoltà, i salari stagnano e la precarietà aumenta. È necessario un cambio di rotta radicale”.La CGIL regionale punta anche su questi dati per richiamare l'attenzione sul voto referendario dell'8 e 9 giugno: 'I referendum sui diritti del lavoro dell’8 e 9 giugno diventano un passaggio cruciale per rimettere al centro le condizioni dei lavoratori e le politiche industriali. La CGIL insiste sulla necessità di riforme che non si limitino a numeri rassicuranti, ma affrontino concretamente la realtà di un’economia sempre più fragile' - afferma e chiude la segretaria regionale del sindacato.