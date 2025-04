Modena, sciopero alla Rossi spa di via Emilia ovest

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sciopero articolato oggi lunedì 7 aprile, per l’intero turno di lavoro, nei due stabilimenti di Modena e Ganaceto della Rossi Spa, con presidio davanti allo stabilimento modenese di via Emilia Ovest 915, sino alle 12 di questa mattina.

I lavoratori, la Rsu Fiom Cgil e la Fiom Cgil rivendicano il premio di risultato e il ripristino di corrette relazioni sindacali, assenti ormai da due anni. Il premio di risultato relativo al bilancio 2024 (1.800 euro) doveva essere erogato ad aprile, ma non essendo stati raggiunti al 100% gli obbiettivi del Pdr legati a fatturato, tempi di consegna e produttività, l’azienda nega l’erogazione, nonostante i notevoli utili di esercizio che l’azienda ha conseguito negli ultimi anni.

La Rsu e la Fiom Cgil hanno chiesto nelle scorse settimane di poter avere comunque un riconoscimento salariale e hanno chiesto di aprire una discussione per indicare come raggiungere quegli obbiettivi. L’azienda non si è però resa disponibile ad alcun confronto, né disponibile ad alcun riconoscimento economico, e anche sui target degli obbiettivi del 2025 non si trova alcun accordo.'Sono 2 anni – spiega Salvatore Di Costanzo della Fiom Cgil - che con l’azienda ci sono cattivissime relazioni sindacali che non permettono di raggiungere alcun accordo su niente, dal microclima aziendale alle relazioni sindacali, dall’organizzazione del lavoro alla qualità del prodotto, dai riconoscimenti professionali al rispetto per i lavoratori e i loro diritti da parte dell’impresa”.“Si respira un clima insostenibile frutto anche delle pressioni a cui sono soggetti gli operai in officina – continua il sindacalista – e per questo chiediamo sia l’aggiustamento economico del premio di risultato, ma anche più rispetto e relazioni sindacali fluide'.I lavoratori della Rossi sono stanchi e arrabbiati, in un periodo di alta inflazione complicato per i redditi da lavoro, non possono neanche contare sul rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica, per il quale al momento non si intravvede uno spiraglio di riapertura della trattativa.