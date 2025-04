Modena, vertice tra sindaci ed Hera: dividendo da 15 centesimi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Oggi in municipio a Modena, il presidente Hera Cristian Fabbri e l’Ad Orazio Iacono hanno presentato ai sindaci e agli amministratori dei 32 comuni serviti del modenese il Piano industriale 2024-2028 del Gruppo Hera, con un focus sui progetti più rilevanti e sulle ricadute economiche per il territorio. Nel quinquennio saranno investiti nel territorio modenese oltre 550 milioni di euro. Di questi, oltre 180 milioni saranno destinati all’area ambiente, 150 milioni alla distribuzione di energia elettrica, quasi 140 milioni al ciclo idrico integrato, circa 70 milioni alle reti gas.

'Alla luce dei positivi risultati raggiunti nel 2024, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera ha deciso di proporre all’Assemblea dei Soci del 30 aprile la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di euro per azione, in aumento del 7,1% rispetto all’ultimo dividendo pagato, che si stima raggiungerà i 17 cent/euro nel 2028 - si legge in una nota Hera -. Si tratta di un modello di sviluppo sostenibile testimoniato dai numerosi interventi finalizzati, da un lato, a incrementare la resilienza degli asset e dei processi rispetto ai fenomeni esogeni sempre più frequenti e intensi e, dall’altro lato, a contribuire alla transizione energetica, alla rigenerazione delle risorse e all’innovazione.

La creazione di nuovi modelli di business e l’introduzione di soluzioni all’avanguardia consentiranno, infatti, alla multiutility di migliorare efficienza e qualità dei servizi e degli asset gestiti nei settori di riferimento'.

Tra i progetti della multiutility spicca IdrogeMO: è infatti già in fase avanzata l’iter propedeutico alla realizzazione entro il 2026, in collaborazione con Snam, di un polo in grado di produrre fino a 400 tonnellate di idrogeno rinnovabile l’anno. In particolare, è prevista la realizzazione – nell’area dell’ex discarica di via Caruso a Modena e quindi senza consumo di suolo - di un parco fotovoltaico da 6 megawatt che alimenterà l’elettrolizzatore, dispositivo che estrae idrogeno dall’acqua attraverso un processo di elettrolisi. Data la sua rilevanza ai fini della decarbonizzazione del Paese, la partnership tra Gruppo Hera, Herambiente e Snam ha ottenuto da parte della Regione Emilia-Romagna un finanziamento da 19,5 milioni di euro, stanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Sul fronte della generazione di energia elettrica fotovoltaica, per raggiungere gli ambiziosi target di decarbonizzazione, il Gruppo Hera conferma inoltre l’obiettivo di installare oltre 300 MW entro il 2028, prediligendo soluzioni come gli impianti agrivoltaici e i numerosi progetti in via di realizzazione su discariche e impianti del Gruppo. 'A testimonianza di questo impegno, nel parcheggio della sede modenese di Hera è stato realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rinnovabile che copre circa il 50% del fabbisogno di uffici, officine e magazzini. L’impianto produce energia elettrica corrispondente al consumo annuale di quasi 450 famiglie e permetterà un risparmio di anidride carbonica equivalente di circa 570 tonnellate annue' - fa sapere Hera.

Le reti modenesi al 2028 saranno interessate da un corposo piano di investimenti per circa 360 milioni di euro, al fine di potenziare ulteriormente resilienza e digitalizzazione delle infrastrutture, consolidare l’efficienza nella gestione operativa, e migliorare ulteriormente i livelli di qualità del servizio erogato.'Nel ciclo idrico integrato, nel modenese il Gruppo ha previsto quasi 140 milioni di euro di investimenti, di cui circa 100 milioni destinati a rinnovi, adeguamenti e potenziamenti di reti e allacci dei servizi acquedotto e fognatura, con l’obiettivo anche di garantire stabilità e sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le perdite e rendere la distribuzione sempre più efficiente. Inoltre, 21 milioni saranno destinati all’adeguamento degli scarichi fognari e alla realizzazione di nuovi depuratori, mentre oltre 10 milioni di euro serviranno per finanziare la progressiva sostituzione nel modenese dei contatori con dispositivi di nuova generazione. Nell’ambito delle iniziative che prevedono l’uso di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per rispondere alle nuove sfide del settore, ricordiamo il progetto di revamping dell’intera sezione di pretrattamento del depuratore delle acque reflue di Modena, pensato per rendere l’impianto ancora più efficiente, anche dal punto di vista energetico. Sono previsti, inoltre, numerosi interventi finalizzati a garantire l’interconnessione della rete acquedottistica, come quelli in corso nel Distretto Ceramico e nelle Terre di Castelli, che renderanno il servizio idrico del territorio pedecollinare sempre più performante - fa sapere Hera -. Sul fronte reti gas ed energia elettrica, gli investimenti previsti nel quinquennio 2024-2028, per un totale di 220 milioni, sono in gran parte finalizzati al rinnovo delle reti per rendere le infrastrutture ancora più resilienti. Tra le priorità, interventi di rinnovo e potenziamento della rete elettrica per garantire una sempre maggior continuità del servizio, in particolare nei comuni serviti in Appennino. Circa 25 milioni di euro saranno inoltre destinati alla realizzazione di quattro nuove cabine primarie per soddisfare i crescenti fabbisogni del territorio legati all’elettrificazione dei consumi e alla diffusione di impianti di produzione da fonti rinnovabili. Lo stanziamento comprende anche la sostituzione, grazie a un investimento di 30 milioni di euro, di tutti i contatori elettrici e gas, tra cui i nuovi NexMeter: brevettati dalla multiutility nel 2019, hanno funzioni di sicurezza avanzate in caso di fughe gas o terremoti e sono utilizzabili anche per miscele con green gas. A tal proposito, si è da poco conclusa, da parte di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera) l’immissione di una miscela di gas naturale e idrogeno al 5% in un tratto isolato di rete gas a servizio di un comparto residenziale a Castelfranco Emilia. La sperimentazione è possibile grazie al protocollo, unico in Italia, sottoscritto di recente da Inrete, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e Comitato Italiano Gas (CIG), che permette di testare, rispettando le più stringenti prescrizioni sulla sicurezza, miscele di gas metano con blending fino al 10% di idrogeno nelle reti di distribuzione. L’obiettivo è creare le condizioni favorevoli alla progressiva abilitazione di miscele con percentuali crescenti di gas a basso contenuto di carbonio fossile nelle reti, dando così un concreto contributo alla transizione energetica'.

Nei territori serviti in provincia di Modena la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si attesta oltre l’80%. Circa 40 milioni di euro sono destinati al completamento dell’impianto per il riciclo delle plastiche rigide della controllata Aliplast nel polo impiantistico di via Cavazza a Modena. Il nuovo impianto sarà in grado di produrre ogni anno, a regime, fino a 30 mila tonnellate di polimeri riciclati di alta qualità a partire da rifiuti plastici rigidi. Oltre 72 milioni di euro, infine, sono destinati al potenziamento dei poli di servizio per l’industria nella bassa Modenese. Una particolare attenzione è stata infatti destinata al potenziamento della capacità operativa della controllata ACR Reggiani, società del Gruppo Herambiente specializzata nel campo delle bonifiche e del recupero ambientale di aree industriali e trattamento dei rifiuti industriali.