Caro energia: la 'bolletta' degli ospedali sale del 166%

'Stiamo lavorando per ridurre i consumi in tutte quelle aree che pur all'interno dell'ospedale non riguardano direttamente i pazienti. Agiremo sull'illuminazione, la climatizzazione ma non solo'. Per fare fronte al caro energia, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, riguardante i due grandi ospedali modenesi Policlinico e Baggiovara, corre ai ripari cercando di ottimizzare al massimo i consumi. 'Chiaro che è un intervento nazionale - commenta il Direttore Amministrativo Lorenzo Broccoli - ma per quanto ci riguarda faremo il possibile per garantire il risparmio senza modificare nulla nei reparti'. I numeri che definiscono l'impatto del caro energia su strutture come i grandi ospedali sono impressionanti. Da un anno all'altro si è già registrato un incremento del 166% della spesa per la fornitura di elettricità e gas. Se il consuntivo di spesa a fine 2021 era di 4,9 milioni di euro, la previsione per fine 2022, stando ai dati al 31 agosto, è di 13,1 milioni di euro.Gi.Ga.