Cresce la conta dei danni da maltempo: lunedì Figliuolo a Modena

I numeri raccolti da Coldiretti Modena che insieme con la verifica in corso tra i propri associati (che costituiscono circa la metà delle aziende del territorio), raccontano, per ora, di circa 400 aziende colpite (tra cui 100 a Finale Emilia, 70 a San Felice, 160 a Mirandola, e altre 20 tra Formigine e i comuni a sud della Via Emilia) per una perdita della produzione che si aggira tra l’80% e il 100%.A fare le spese del maltempo la produzione di pere, susine, vigneti ma anche meloni, cocomeri, pomodori, mais, sorgo e soia oltre ai danni a abitazioni, strutture e attrezzature.La frutta, in particolare pere e susine, è caduta a terra proprio nel pieno della raccolta, quella rimasta sugli alberi è comunque inutilizzabile a causa dei colpi della grandine. Gli alberi sono stati defogliati e i rami si sono spezzati con conseguenze anche sul futuro sviluppo delle piante. Lo stesso per i vigneti che hanno subito la perdita dei grappoli e delle foglie. Meloni e cocomeri hanno subito spaccature che ne renderanno impossibile la commercializzazione. A Finale, in una sola azienda, 150 ettari di pomodoro sono stati completamente “triturati” con ripercussioni anche sulla operatività degli stabilimenti di trasformazione che si troveranno senza il prodotto da lavorare. Mais, sorgo e soia sono stati ridotti a steli.

A questo si aggiungono i danni a mezzi agricoli, abitazioni e strutture con vetri spaccati, tetti squarciati, pannelli degli impianti fotovoltaici distrutti, serre divelte, controsoffitti caduti.



Un quadro importante che lunedì 31 luglio sarà portato all'attenzione del Commissario Straordinario per la ricostruzione nel corso dell'incontro che si terrà nel pomeriggio a Modena presso la sede della Provincia di Modena, alla presenza degli amministratori locali e della Vicepresidente della Regione Irene Priolo, che già la scorsa settimana aveva effettuato un sopralluogo con il Presidente Bonaccini nelle aree della bassa modenese.



“Di fronte ad una tale devastazione, è necessario il riconoscimento dello stato di calamità – rende noto il presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari. Il maltempo è arrivato proprio nel pieno della stagione, quando dopo un anno di lavoro si dovrebbero raccogliere i frutti. Oltretutto il disastro è arrivato in un anno che si può definire davvero l’anno nero dell’agricoltura caratterizzato da siccità e gelate tardive, con coltivazioni, come le pere, che avevano già registrato un calo dell’80% della produzione”.



La presenza del Commissario straordinario Figliuolo sarà l'occasione per illustrare direttamente al referente per la ricostruzione i danni provocati sulla rete stradale in provincia di Modena, dove si sono create o si sono riattivate frane nuove e storiche che in assenza di interventi strutturali oltre a quelli emergenziali effettuati nei giorni successivi rischiano di mettere in pericolo, oltre che a compromettere, la viabilità provinciale dove si registrano danni stimati che superano i 10 milioni di euro.