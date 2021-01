San Felice: Braghiroli nuovo coordinatore Forza Italia

'Sanfeliciano 'Doc' il nuovo coordinatore di Forza Italia Maurizio Braghiroli' avrà il compito strategico di accompagnare l'azione amministrativa del sindaco Goldoni e contrastare l'opposizione di centro-sinistra che si è contraddistinta in questi mesi per una rissosità, fine a se stessa e senza precedenti' - affermano il Senatore Enrico Aimi, il coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi e il consigliere provinciale Antonio Platis.



Braghiroli ha iniziato a lavorare in Del Monte nel 1977 fino al 2002 , facendo la gavetta ed uscendo come quadro. Successivamente dal 2002 fino al 2020 e' stato dirigente in 2 aziende liguri una a Sanremo l’altra in provincia di La Spezia, occupandosi sia dello stabilimento che dei rapporti con gli enti pubblici e privati oltre che del personale. 'Da pochi mesi, raggiunta la pensione - dichiarano gli esponenti di Forza Italia- ha accettato il nostro invito a guidare il partito a San Felice.'

'Ricordiamo' - commenta il neo coordinato Braghiroli - 'che qui la coalizione ha vinto con oltre il 60% perché il centro-sinistra uscente ha affossato il paese: dalle montagne di amianto sorte dal nulla alla ricostruzione al palo. Ora è tempo di una buona amministrazione che sappia ricucire le ferite ereditate e rilanciare i servizi ed il paese.'