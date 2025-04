Sassuolo: è morto a 90 anni Renzo Tanari, fondatore del Gruppo Autorama

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lutto nel mondo della imprenditoria sassolese, è morto a 90 anni Renzo Tanari, socio fondatore e figura chiave di Gruppo Autorama. 'La sua visione imprenditoriale, la capacità innovativa e la sua etica nel lavoro hanno contribuito in modo determinante alla crescita del nostro Gruppo. A lui va il nostro più sentito ringraziamento. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di lutto' - scrive il gruppo Autorama.

'Ha saputo trasformare la sua passione in un’impresa in grado di offrire lavoro e benessere non solo alla nostra città ma a tutta la provincia. Ci lascia un imprenditore che ha saputo farsi apprezzare da tante generazioni di sassolesi, un uomo che in tanti rimpiangeremo' - con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini lo ricorda. 'Ai figli – conclude il sindaco – ed all’intera famiglia vanno le più sentite condoglianze a nome mio, della Giunta e dell’intera città di Sassuolo'.

Il rosario si terrà domenica 27 aprile alle 20 presso la sua abitazione di Sassuolo. Il funerale si terrà lunedì 28 aprile alle 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo in Rometta.