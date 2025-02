Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il caso Seta sta dimostrando l' inadeguatezza dell’amministrazione comunale. La Giunta Mezzetti dopo aver battuto i pugni sul tavolo pretendendo un piano di rilancio per l’azienda del trasporto persone, si ritrova come risposta un documento già approvato dal CdA e che dichiara di non avere ancora letto. Uno scenario inverosimile per un Comune, quello di Modena, che con l’11% delle azioni guida la compagine modenese dei soci pubblici dell’azienda'. A parlare è la presidente dell’associazione Ruote Libere,, in vista dell'incontro tra il cda di Seta e la giunta di Modena che si terrà il 6 febbraio 'Giovedì l’amministratore delegato di Seta (), che è pure dirigente Tper, incontrerà dunque l’amministrazione comunale portando a compimento un gioco delle parti sterile - continua Franchini -.

Cosa potrà mai fare il sindaco Mezzetti davanti ad un piano già approvato dal CdA? Sconfesserà l’intero vertice aziendale, a partire dal presidente Cirelli scelto proprio dal Comune di Modena? Certo che no. Il fatto è che questo ‘schiaffo’ dell’amministratore delegato Roat al sindaco di Modena ha un valore puramente morale, una sorta di rivalsa dopo le forti critiche mosse da Mezzetti nei suoi confronti per la sua assenza sul territorio. Nella realtà dei fatti il futuro dell’azienda pubblica è già scritto. Lo ha riferito il presidente della Regione De Pascale, lo ha detto l’assessore Priolo e lo ha ribadito il consigliere Pd Sabattini. Quali altre conferme servono? Seta confluirà in Tper e Modena dirà addio al controllo del servizio di trasporto pubblico, con buona pace di ogni piano di rilancio. Mezzetti lo sa benissimo e sa che la crisi di Seta sotto la Ghirlandina ha facilitato questo scivolo. L’unica vera partita, oltre i teatrini campanilistici di sindaco e assessore riguarda i nomi da piazzare nel management del futuro grande gruppo bolognese-centrico Tper. Il resto sono chiacchiere utili a tentare di distrarre i cittadini e le famiglie che pagano (tanto) per un servizio sempre più scadente.