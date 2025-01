Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tecnicamente l'operazione è inappuntabile, ma politicamente lo schiaffo ai sindaci (e a Massimo Mezzetti in particolare) è evidente. Come appreso da La Pressa, ieri pomeriggio l'amministratore delegato di Seta, Riccardo Roat (), ha presentato ufficialmente in cda il famoso piano di rilancio dell'azienda che i sindaci di Modena, Reggio, Piacenza insieme ai presidenti di Provincia di Modena e Reggio avevano chiesto formalmente . Ai consiglieri il piano stesso era stato anticipato il 24 gennaio (in tempo rispetto alla scadenza posta dai sindaci) e ieri lo hanno votato alla unanimità.Tutto bene dunque? Niente affatto. Perchè ai consiglieri è stato imposto un patto di riservatezza e ai sindaci e ai presidenti di Provincia (soci pubblici) non è stato comunicato nulla. A loro il piano di rilancio verrà presentato il 6 febbraio.

Insomma Roat (che Mezzetti insieme al fidato assessore Zanca aveva più volte attaccato pubblicamente anche per la sua scarsa presenza a Modena) si è preso la sua rivincita e ha imposto al cda (compreso al presidente Alberto Cirelli, uomo Pd e di fiducia di piazza Grande) il silenzio rispetto al contenuto del piano.Il 6 febbraio, quando verrà sciolto il patto di riservatezza, se ne saprà dunque di più, ma è evidente che tutto ruoterà sul ruolo di Tper e sulla possibilità di Seta di fare investimenti veri a Modena e Reggio. Obiettivo di Roat è evidentemente quello di portare Seta in Tper (del quale egli è dirigente come Project Management Officer) come da indicazioni del presidente De Pascale e dell'assessore Priolo, mentre i sindaci, Mezzetti in testa, proveranno a mantenere il controllo locale. O fingeranno di farlo...