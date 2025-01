Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gentilissimi, inviamo questa nostra missiva per sollecitare un riscontro rispetto al 'piano di rilancio' di cui avevamo discusso nei mesi scorsi. Come avevamo già condiviso nel corso dei confronti avuti, nella doppia veste di soci pubblici dell'azienda e amministratori delle nostre comunità confermiamo la necessità e l'urgenza, ribadita anche pubblicamente, di mettere in campo ogni possibile sforzo e azione che permettano al trasporto pubblico locale di smettere di essere una criticità e potere diventare invece una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori. Chiediamo quindi di poterci confrontare, entro il prossimo mese di gennaio 2025, su un piano che possa supportare una domanda crescente di trasporto pubblico con risposte adeguate, che indichi gli investimenti necessari per mettere in campo servizi congrui per quantità e qualità rispetto all'obiettivo di corrispondere alle esigenze di lavoratori.

famiglie e studenti, anche indicando le eventuali necessità di ulteriori risorse e finanziamenti attualmente insufficienti'. E' questo il testo della lettera (), inviata nelle settimane scorse dai sindaci di Modena, Reggio e Piacenza e dai presidenti della Provincia di Modena e Reggio ai membri del cda di Seta guidato dal presidente Alberto Cirelli.Alla fine di gennaio mancano ormai pochi giorni eppure di quel piano di rilancio ancora non vi è traccia. In compenso la Regione Emilia Romagna a guida De Pascale-Priolo ha dato ampi segnali circa la direzione che vuole intraprendere in tema di trasporto pubblico. La giunta regionale infatti vorrebbe far confluire Seta in Tper creando una super-agenzia regionale (con l'anomalia della esclusione di Parma), mentre i sindaci puntano (almeno a parole) a mantenere l'autonomia locale. Al di là del contenitore (Tper o Seta) i problemi di bilancio restano di qui l'incapacità della società di presentare il piano di rilancio promesso. L'impressione però è che questo ritardo faccia il gioco prima di tutto della Regione che in questo modo otterrebbe una fusione in Tper quasi per 'sfinimento'.