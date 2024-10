Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La Fiom Cgil ha incalzato l’azienda per esplorare la possibilità di dare continuità all’ammortizzatore sociale, ma l’azienda ad oggi ha risposto di non essere in grado per motivi economici di garantire la continuità produttiva. Ad oggi non ci sono acquirenti disposti a subentrare nella proprietà e il Fondo americano Ideanomics che possiede il 75% dell’azienda non mette più liquidità da diversi mesi - si legge in una nota di Leopoldo Puca e Manuele Pelatti della Cgil -. Venerdì prossimo 11 ottobre alle ore 9 è riconvocato il tavolo sempre presso la sede della regione Emilia Romagna, e l’azienda dovrà comunicare la scelta se aprire la cassa integrazione per crisi e quindi riuscire a dare continuità produttiva, oppure aprire l’ammortizzatore per cessazione di attività d’impresa'.