Stabilimento Faw Silk, il terreno reggiano è di proprietà modenese

Appartiene alla 'Societa' agricola Gavassa srl' con sede a Modena il terreno su cui nascerà il nuovo stabilimento che produrrà le supercar elettriche a Reggio Emilia . La società l'ha acquistata dal precedente proprietario nel 1998 e la sua attività prevalente è 'la costruzione di edifici non residenziali'. Da quanto trapela, fra i soci (una decina), c'è uno storico residente della frazione reggiana, proprietario anche di altri lotti nella zona e Luca Borsari (), presidente di Coldiretti Modena. L'area confina ad est, con quella di proprieta' di Iren su cui sorgerà il nuovo impianto 'Forsu' per la produzione di biometano da rifiuti organici e sfalci verdi. Come ha spiegato ieri il sindaco di Reggio Luca Vecchi il terreno di circa 320.000 metri quadri è già urbanizzato e urbanizzabile, oltre che votato da tempo a insediamenti produttivi.

