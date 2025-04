Stellantis, Maserati dimezza ricavi e consegne nel primo trimestre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Maserati segna 1.700 consegne nei primi tre mesi del 2025, in calo annuo del 48%. È quanto emerge dai dati delle vendite di Stellantis diffusi oggi, per i quali incide un calo della domanda e del portafoglio prodotti. I ricavi della casa del Tridente rispetto a un anno fa sono scesi del 50%, anche per via delle azioni di pricing mirate a ridurre le scorte nel nord America.

Complessivamente Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2025 ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, il 14% in meno dello stesso periodo 2024, soprattutto per minori volumi di consegne e prezzi sfavorevoli. Il calo del 9% delle consegne consolidate, pari a 1,2 milioni, 'riflette la minore produzione in Nord America per il prolungamento delle festività a gennaio, l'impatto della transizione del portafoglio prodotti e minori volumi di veicoli commerciali leggeri nell'Europa allargata'. L'azienda conferma anche che 'il processo di nomina del nuovo amministratore delegato è a buon punto e si concluderà entro la prima metà del 2025'.