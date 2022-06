Stress pandemia-guerra: Ausl Modena al fianco degli artigiani

Saper riconoscere e gestire lo stress nel lavoro quotidiano, a maggior ragione dopo due anni di pandemia seguiti da crisi delle bollette e guerra, per prevenire il disagio psicologico. È l'obiettivo del progetto 'Equilibri', realizzato a Modena dall'area Psicologia clinica dell'Ausl per Cna Professioni, l'associazione di categoria che riunisce il mondo dell'artigianato e della piccola-media impresa. A fronte del difficile periodo che ormai da due anni stanno vivendo gli imprenditori, dunque, l'Ausl ha risposto positivamente alla richiesta di Cna. Il progetto si articola in 3 incontri online della durata di 2 ore ciascuno (si parte l'8 giugno) a cura di una psicologa del settore Psicologia clinica dell'Ausl, rivolti ai professionisti e agli imprenditori associati a Cna. Ogni incontro affronterà, in primo luogo, 'cos'è lo stress, come riconoscerlo e quali sono i fattori che lo determinano', per completare poi sui 'comportamenti adottare per prevenire la cronicizzazione'.