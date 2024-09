Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Va comunque sottolineato che le torrefazioni hanno iniziato ad applicare aumenti sul caffè tostato che sono ancora lontani dai rincari alla produzione'.



'Vorremmo però segnalare che, nel settore dei pubblici esercizi si registra anche l'aumento del costo del personale, in seguito al recente rinnovo del contratto di lavoro ed il continuo e costante incremento di altri costi di gestione, in primis gli affitti, soprattutto nei maggiori centri della provincia. Inoltre i baristi hanno dovuto subire una inflazione del 16% tra il 2021 e il 2024 sull'acquisto di materie prime e utenze. Per ora, come abbiamo già affermato, non si registrano aumenti, questo grazie anche al grande senso di responsabilità dei baristi verso il consumatore. Va però detto che si dovesse verificasse un ulteriore aumento del prezzo del caffè all'origine, i gestori dei bar potrebbero essere costretti a ritoccare il prezzo della tazzina (e degli altri prodotti di caffetteria) nei prossimi mesi, pena la perdita totale della redditività delle loro imprese' - conclude Confesercenti Modena.