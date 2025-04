Toyota investe in Emilia Romagna, ok del Mimit ad accordo da 94 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha approvato la stipula di un accordo da sviluppo su un investimento da 94 milioni che Toyota Material Handling Manufacturing Italy e Lte Lift Truck Equipment Spa realizzeranno in Emilia-Romagna, con l'obiettivo di sostenere la filiera produttiva del metallo e dell'elettromeccanica e favorire l'incremento occupazionale.

Le due società del gruppo Toyota, specializzate nella produzione e commercializzazione di carrelli elevatori e componenti realizzeranno due investimenti produttivi a Ostellato (Ferrara) e Bologna, oltre a due progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da portare avanti sul territorio regionale.

In particolare, i progetti prevedono la costruzione di nuovi capannoni industriali e l'introduzione di nuovi macchinari per migliorare e potenziare la produzione a Ostellato e la realizzazione di un nuovo centro logistico e di nuove attrezzature e sistemi di movimentazione per il trasporto delle materie prime dai magazzini di stoccaggio alla linea di produzione a Bologna.I progetti di ricerca e sviluppo riguardano la progettazione di una nuova gamma di montanti con prestazioni superiori, processi logistici più evoluti, digitali e fortemente integrati con l'automazione, anche con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. L'investimento prevede un incremento occupazionale di 307 lavoratori e avrà ricadute anche in ambito universitario, poiché i progetti di ricerca e sviluppo saranno seguiti dalle Università di Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Bologna e Pisa, dagli spin-off universitari, dai competence center e dalle società di engineering.Il Mimit sosterrà l'investimento con la concessione di 6,96 milioni di agevolazioni, al netto dei costi di gestione, per i progetti di ricerca e sviluppo. L'accordo sarà gestito da Invitalia, che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l'istruttoria per l'eventuale ammissione alle agevolazioni.