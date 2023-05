Trimestrale Ferrari, ricavi aumentati del 20,5% rispetto anno scorso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













) commenta i risultati preliminari consolidati relativi al primo trimestre.Nel primo trimestre del 2023 le vetture consegnate hanno raggiunto le 3.567 unità, con un incremento di 316 unità o del 9,7% rispetto all’anno precedente.Nella gamma prodotti del trimestre sono compresi nove modelli con motore a combustione interna e quattro modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente il 65% e il 35% delle consegne totali.L'aumento delle consegne nel trimestre è stato trainato dalla Portofino M, dalla 296 GTB e dalla 812 Competizione. Nel corso del trimestre sono iniziate le prime consegne della 296 GTS e della 812 Competizione A, mentre la F8 Tributo ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Nel trimestre sono accelerate le consegne della Daytona SP3.Nel primo trimestre 2023 i ricavi netti si sono attestati a 1.429 milioni, in crescita del 20,5%. I ricavi da Automobili e parti di ricambio sono stati pari a 1.241 milioni (in crescita del 23,2%. L’aumento dei ricavi da Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio si attesta a 130 milioni, +15,2%.L’Adjusted Ebitda del primo trimestre 2023 si è attestato a 537 milioni, in crescita del 27,0% rispetto all’anno precedente e con un margine dell’Adjusted Ebitda del 37,6%. I volumi hanno avuto un impatto positivo (28 milioni) attribuibile all’aumento delle consegne rispetto all’anno precedente. L’Utile netto Adjusted del periodo è stato pari a 297 milioni, in aumento del 24,0% rispetto all’anno precedente, e l’utile diluito adjusted per azione del trimestre si è attestato a 1,62 euro rispetto a 1,29 euro nel primo trimestre 2022.