Vertenza Villa Margherita, adesione al 100% allo sciopero di ieri

Adesione al 100% fra i lavoratori e le lavoratrici della residenza per anzi Villa Margherita di Modena allo sciopero di ieri, pur nel rispetto della garanzia dei minimi essenziali. Durante il presidio davanti alla sede si è tenuta una assemblea all’aperto per ribadire le ragioni della protesta, ovvero il rifiuto del nuovo contratto Anaste imposto dall’azienda e la condanna dell’atteggiamento di mancato ascolto da parte della direzione aziendale, ribadito anche nell’ultimo incontro del 15 gennaio. 'La Fp Cgil ringrazia tutti i lavoratori che hanno aderito allo sciopero e anche le delegazioni dei lavoratori di altre strutture private che hanno portato la loro solidarietà - si legge in una nota -. I lavoratori e le lavoratrici di Villa Margherita sono intenzionati a proseguire nella lotta e come annunciato faranno un nuovo sciopero con presidio venerdì 24 gennaio'.