Incubo green pass, dal presidente del Consiglio primi segnali di pace

'Occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica, lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali'. E ancora: 'Non possiamo escludere una nuova ondata di Covid o l'insorgere di una nuova pandemia, ma possiamo imparare dal passato per farci trovare pronti. Voglio dire fin d'ora che non replicheremo in nessun caso quel modello, la prevenzione e la responsabilzzazione sono più efficaci della coercizione in tutti gli ambiti'.Non sono esattamente le scuse che quella fetta di persone discriminate, umiliate e offese per mesi con la follia del green pass si attendeva, ma quello dato oggi dal Presidente del Consiglio è comunque un segnale importante.Comunque incarnando oggi il massimo incarico governativo il premier sarebbe potuta andare oltre.Avrebbe potuto ricordare la vergogna dei lavoratori cacciati da uffici e fabbriche, avrebbe potuto puntare il dito sulla scelta di non far salire sui bus o giocare a calcio ragazzini di 12 anni colpevoli di avere genitori che avevano fatto per loro una scelta sanitaria difforme da quella imposta, pur senza obblighi formali.Poteva chiedere scusa a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri e di tutto il Governo italiano, ma un passo in avanti deciso lo ha fatto e di segnale positivo si tratta e va accolto.Occorre pacificare, occorre stringere la mano a chi per mesi è stato umiliato e lasciato ai margini della società. E per pacificare occorre verità. Bene una commissione di inchiesta. Bene il cambio di passo. Benissimo - se lo si deciderà di fare - il reintegro immediato dei medici ancora sospesi. In Italia si è materializzata per mesi una vergogna e un affronto costituzionale. Oggi, almeno, il Governo ha iniziato ad ammettere le proprie colpe. Un primo passo, ne serviranno tanti altri.