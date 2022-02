Si spalanca l'abisso Green pass illimitato. La salute non c'entra più nulla

Il segnale è devastante e forse alcuni non ne hanno colto in modo pieno la portata. Oggi il Consiglio dei ministri italiano guidato da Mario Draghi ha deciso che chi ha fatto tre dosi di vaccino potrà godere di un lasciapassare verde dalla durata illimitata. Un Green pass senza scadenza per accedere a diritti civili universali, alle libertà che dovrebbero essere di tutti, alla agibilità sociale che l'Occidente con fatica immensa, con sacrifici devastanti, è riuscita a conquistare (un tempo si credeva in modo definitivo) per ogni cittadino. Una discriminazione che tocca tutti, anche i minori, anche chi ha fatto solo due dosi.Tutto questo mentre in Europa si va nella direzione opposta, mentre la Danimatca elimina ogni restrizione, mentre Inghilterra e Spagna si avviano al superamento del Green pass. Ma l'Italia no. L'Italia si conferma paese-laboratorio della avanguardia più illiberale, costrittiva. Teatro delle misure di controllo sociale più distopiche.La Lega oggi ha detto di no in Consiglio dei ministri, ma è ormai è troppo tardi. L'umanità si è spezzata ma ormai non importa. Nella sua tracotanza, forte della vittoria personale sul tema-Quirinale, Draghi va avanti con chi c'è.Green pass illimitato dunque. In attesa di togliere questa illimitatezza non per eliminare il certificato sanitario, ma per vincolarne il rinnovo a una nuova dose. La quarta, la quinta... Chi può dirlo. All'infinito, come in un incubo dal quale ora si rischia davvero di non svegliarsi più. Mentre i bravi cittadini sventolano il loro cellulare, orgogliosi di un lasciapassare che offre loro la chiave di accesso escludendo altri cittadini, dimenticando che la serratura può cambiare in qualsiasi momento. E che gli incubi sociali non fanno prigionieri. Ma solo vittime. Vittime più o meno consapevoli.