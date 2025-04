Manifestazione anti riarmo targata M5S: in 100mila a Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Numeri inaspettati, oltre ogni più rosea aspettativa': questo il commento a caldo degli organizzatori M5S della manifestazione in corso a Roma. 'Oltre 80.000 persone già in piazza, la coda del corteo si è mossa ora da Piazza Vittorio”, riferiscono le fonti 5S secondo cui è possibile “andare oltre i 100.000 all’arrivo al palco, visto che ai Fori imperiali si è già radunata una folla numerosa'.

La manifestazione ha preso il via dalle 13 in piazza Vittorio, il finale è previsto ai Fori Imperiali. Dal palco sono previsti, tra gli altri, gli interventi dello storico Alessandro Barbero, del rettore dell’università per stranieri di Siena Tomaso Montanari, di Giuseppe Onufrio di Greenpeace

'Da questa piazza parte un messaggio forte e chiaro: non vogliamo un piano di riarmo che butti 800 miliardi e porti l`Europa in una economia di guerra': lo ha detto poco prima della partenza del corteo, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, parlando al punto stampa. 'Vogliamo costruire un percorso di pace e avere un`Europa che dia priorità alla sanità - ha proseguito - No a questa follia peraltro senza un briciolo di difesa comune europea'. Guardando alle presenze delle altre delegazioni politiche ha aggiunto: 'Sono contento che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di governo'.Di fatto, alla manifestazione è presente la segretaria del Pd Elly Schlein che ha invece annunciato solo alla vigilia dell’evento la presenza di una delegazione Dem. A guidarla il senatore Francesco Boccia. Presente anche Avs, il portavoce Angelo Bonelli, in corteo, spiega che quello di oggi 'È un passaggio obbligato, su questo nucleo- M5S, Avs e Pd- si può allargare l’alleanza e vincere le elezioni. Spero presto ci sia una mobilitazione unitaria per mettere insieme il nostro popolo perché è il momento di voltare pagina'.