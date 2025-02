Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rimbombano ancora le parole dell'ex premier Matteo Renzi in Aula sul caso Almasri. Un intervento dai toni accesi e teatrali che è diventato virale sui social. Un intervento che ha mostrato le capacità oratorie del leader di Italia Viva e messo, ancora una volta, in ombra le altre opposizioni. Lo stesso presidente del Senato La Russa, ha dovuto ripiegare bacchettando la maggioranza che cercava di interrompere Renzi stesso.'Almasri ha violentato bambini e torturato donne e ucciso delle persone e voi lo avete mandato in Libia con un volo di Stato e con il tricolore che ha fatto da quinta naturale alla pagliacciata dei criminali libici'.'Quella seggiola là è la scelta migliore perché ad Atreju del dicembre 2024, dopo aver detto che i centri in Albania funzioneranno, Meloni ha definito i trafficanti di uomini i nuovi mafiosi.

Lei aveva il boss dei boss, allo stadio, e lo ha rimandato a casa. Vuol dire che non può più parlare di immigrazione'.'Qualche giorno fa la sorella del leader, perché in tutte le democrazie mature quando non c’è il leader parla la sorella, aveva spiegato che il libro da leggere è il ‘Signore degli anelli’. Contrordine compagni: il libro da leggere è Le avventure di Pinocchio''Nordio e Piantedosi voi avete fatto la parte del gatto e della volpe, siete in società. Qualcuno vorrebbe fare Pinocchio, che però è un personaggio positivo. Lucignolo invece lo fanno fare a Delmastro Delle Vedove che se vede il curriculum di Almasri lo propone per il Dap'.'Meloni vuole fare la fatina, ma fa l’omino di burro. Pensavate di aver trovato la lady di ferro, Margaret Thatcher, avete trovato l’omino di burro, forte con i deboli e debole con i forti perché se vi fosse stato in quest’aula un minimo di coraggio da parte della vile premier sarebbe venuta qui e avrebbe detto che c’è un interesse nazionale che non è sui migranti: ma in questo paese, in Libia, l’interesse nazionale ha tre lettere e si chiama Eni'.