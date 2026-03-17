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Referendum, l'appello per il Sì del parlamentare Fdi: 'Usate il solito sistema clientelare'

Referendum, l'appello per il Sì del parlamentare Fdi: 'Usate il solito sistema clientelare'

'Non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione...'

1 minuto di lettura

'Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale, avete gli argomenti per poter discutere ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare: non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti'.
A rivolgersi in questo modo deprecabile a dirigenti di Fratelli d'Italia di Genzano di Lucania è stato il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, ospite di un incontro a sostegno del Sì al referendum di domenica e lunedì.
'Utilizziamo anche questi mezzi. Perché dobbiamo vincere questa battaglia' - ha aggiunto il parlamentare tra gli applausi dei presenti.

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