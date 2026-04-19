Lezioni di Islam al Fermi: il caso approda anche in Regione: 'Garantire la laicità'

'Nella scuola pubblica occorre garantire il principio di neutralità e la conformità delle iniziative e con i programmi ministeriali vigenti: la Regione verifichi, attraverso l’Ufficio scolastico regionale, se per lo svolgimento del progetto “Identità e fede islamica”, svolto all’Istituto tecnico statale Fermi di Modena sia stato garantito il diritto dei genitori di esprimere il proprio consenso o di optare per attività alternative, data la natura confessionale dei temi trattati'.

Dopo l'intervento del senatore Fdi Barcaiuolo, con un’interrogazione Marta Evangelisti (FdI) porta all'attenzione alla giunta regionale il tema dell'incontro sull'Islam tenutosi al Fermi di Modena.

'Il 15 aprile scorso – ha spiegato la capogruppo di FdI – la dirigenza scolastica dell’Istituto Fermi ha comunicato l’avvio del progetto ‘Identità e fede islamica’: una serie di incontri rivolti a tutte le classi seconde dell’istituto, che vedranno come relatore Hicham Houchim, referente della comunità islamica di Sassuolo e rappresentante dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche d’Italia). L’iniziativa ha sollevato forti perplessità e polemiche, in particolare riguardo all’opportunità di affidare una lezione su temi di fede e identità a un esponente di una specifica organizzazione confessionale in una scuola statale'.

'È dovere delle istituzioni scolastiche garantire la laicità dello Stato e assicurare che l’offerta formativa sia improntata al pluralismo, evitando il rischio di proselitismo o di una visione unilaterale su temi sensibili' ha concluso Evangelisti, chiedendo se 'sia prevista la partecipazione di rappresentanti di altre confessioni religiose o di esperti laici per garantire un reale contraddittorio e una pluralità di prospettive'.