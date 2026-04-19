Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lezioni di Islam al Fermi: il caso approda anche in Regione: 'Garantire la laicità'

Lezioni di Islam al Fermi: il caso approda anche in Regione: 'Garantire la laicità'

'E' dovere delle istituzioni scolastiche garantire la laicità dello Stato e assicurare che l’offerta formativa sia improntata al pluralismo'

2 minuti di lettura

'Nella scuola pubblica occorre garantire il principio di neutralità e la conformità delle iniziative e con i programmi ministeriali vigenti: la Regione verifichi, attraverso l’Ufficio scolastico regionale, se per lo svolgimento del progetto “Identità e fede islamica”, svolto all’Istituto tecnico statale Fermi di Modena sia stato garantito il diritto dei genitori di esprimere il proprio consenso o di optare per attività alternative, data la natura confessionale dei temi trattati'.

Dopo l'intervento del senatore Fdi Barcaiuolo, con un’interrogazione Marta Evangelisti (FdI) porta all'attenzione alla giunta regionale il tema dell'incontro sull'Islam tenutosi al Fermi di Modena.

'Il 15 aprile scorso – ha spiegato la capogruppo di FdI – la dirigenza scolastica dell’Istituto Fermi ha comunicato l’avvio del progetto ‘Identità e fede islamica’: una serie di incontri rivolti a tutte le classi seconde dell’istituto, che vedranno come relatore Hicham Houchim, referente della comunità islamica di Sassuolo e rappresentante dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche d’Italia). L’iniziativa ha sollevato forti perplessità e polemiche, in particolare riguardo all’opportunità di affidare una lezione su temi di fede e identità a un esponente di una specifica organizzazione confessionale in una scuola statale'.

'È dovere delle istituzioni scolastiche garantire la laicità dello Stato e assicurare che l’offerta formativa sia improntata al pluralismo, evitando il rischio di proselitismo o di una visione unilaterale su temi sensibili' ha concluso Evangelisti, chiedendo se 'sia prevista la partecipazione di rappresentanti di altre confessioni religiose o di esperti laici per garantire un reale contraddittorio e una pluralità di prospettive'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Seta: 'Cara Cisl, il vostro referendum non ha base giuridica'

Seta: 'Cara Cisl, il vostro referendum non ha base giuridica'

Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Il Modena sbaglia troppo e il Frosinone vince in rimonta

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Modena, anatroccoli incastrati nei tubi da cantiere: la mamma li sorveglia fino al salvataggio del Pettirosso

Modena, anatroccoli incastrati nei tubi da cantiere: la mamma li sorveglia fino al salvataggio del Pettirosso

Modena, il Sulpl attacca: 'Più poteri agli ausiliari del traffico? Lo abbiamo saputo dai giornali'

Modena, il Sulpl attacca: 'Più poteri agli ausiliari del traffico? Lo abbiamo saputo dai giornali'

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Articoli Recenti Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunali

Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunali

Carpi, caso Ciao Comunicazione, Bonzanini (Lega): 'Sempre più pesante il giogo del PD nella Giunta'

Carpi, caso Ciao Comunicazione, Bonzanini (Lega): 'Sempre più pesante il giogo del PD nella Giunta'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione. FdI attacca: 'Si alimenta sfiducia nelle istituzioni'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione. FdI attacca: 'Si alimenta sfiducia nelle istituzioni'

Modena, blitz dei Nas in un negozio etnico: 60 kg di cibo sequestrato, multa da oltre 7mila euro

Modena, blitz dei Nas in un negozio etnico: 60 kg di cibo sequestrato, multa da oltre 7mila euro