Modena, al Fermi due ore di lezione di Islam. Barcaiuolo (Fdi): 'La scuola educhi nel rispetto del pluralismo'

A Modena nell'Istituto tecnico 'Enrico Fermi' sabato 18 otto classi seconde faranno 'lezione di Islam'. Come riportato da La Pressa, lo rende noto una comunicazione del Dirigente scolastico, nella quale si legge che a tenere la lezione sarà il referente della comunità islamica di Sassuolo Hicham Houchim.





'L'iniziativa solleva un tema delicato che merita attenzione e misura. La scuola ha il compito di educare al confronto e alla conoscenza delle diverse culture e religioni, ma deve farlo mantenendo equilibrio, pluralismo e piena trasparenza nei contenuti proposti - afferma il senatore Fdi Michele Barcaiuolo -. In questo caso, colpisce che l'incontro sia affidato a un rappresentante di una specifica organizzazione, senza che emerga chiaramente un contraddittorio o un inquadramento più ampio del fenomeno religioso e culturale. Il rischio, altrimenti, è che un progetto educativo si trasformi in una narrazione unilaterale, anziché in un'occasione di approfondimento critico. Sarebbe auspicabile che iniziative di questo tipo fossero inserite in percorsi più articolati, coinvolgendo diverse voci — accademiche, istituzionali e culturali — per garantire agli studenti strumenti di comprensione completi e non orientati. La scuola, soprattutto su temi identitari e religiosi, deve essere un luogo di libertà e di equilibrio, non di rappresentazione parziale. Il punto, quindi, non è negare il confronto, ma pretendere che sia davvero plurale, consapevole e all'altezza del ruolo educativo dell'istituzione scolastica', conclude Barcaiuolo.