Il conducente di un auto ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato contro due furgoni parcheggiati in un cortile privato. Dall’urto uno dei dei due è stato spostato contro una colonnina di gas metano di media pressione, rompendola e creando così una pericolosa fuoriuscita di gas. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo da solo uscendo dal baule dell’auto.I Vigili del fuoco intervenuti hanno intercettato e chiuso la valvola del gas della colonnina, messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l'intera area.Sul posto anche tecnici di Inrete, 118 e Polizia Locale.