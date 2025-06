Bologna, magrebini fuggono da carabinieri e si schiantano: muore conducente altra auto

Un'auto con a bordo 3 persone è fuggita ad un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna è rimasta ferita ed è ricoverata in prognosi riservata. É quanto avvenuto la scorsa notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna.

I tre che erano a bordo dell'auto che non si è fermata al controllo, tutti magrebini, sono scappati: 2 sono stati fermati poco dopo mentre il terzo, un 22enne che era alla guida, è stato bloccato a casa e fermato per omicidio stradale. La vittima dell'incidente, Bruno Ansaloni (imprenditore agricolo di Sant'Agata Bolognese), ha 56 anni ed morto nell'impatto mentre la moglie 52enne, a bordo della vettura, è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata, in prognosi riservata, all'Ospedale Maggiore di Bologna dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Marito e moglie - a quanto appreso - stavano andando a prendere il figlio ad una festa. A San Matteo della Decima - a quanto appreso - era in corso una festa di paese e quando i militari dell'Arma, in strada per un controllo, hanno visto la Bmw lanciata a tutta velocità che non si è fermata, l'hanno seguita, tenendosi a distanza, con sirene e luci accese, anche nel tentativo di allertare gli altri automobilisti di prestare attenzione al mezzo in corsa, impegnato in manovre pericolose.