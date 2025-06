Scontro tra 4 camion e due auto in A22: quattro feriti lievi

Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A22, all’altezza del chilometro 311, in direzione sud. Intorno alle ore 11:15, i Vigili del Fuoco sono intervenuti su richiesta del 118 Emilia-Romagna per prestare soccorso a seguito di uno scontro che ha coinvolto quattro mezzi pesanti e due automobili.

Sul posto sono giunte squadre del distaccamento di Carpi, la prima partenza del comando di Modena e personale di supporto dalla sede centrale, che ha operato anche con l’ausilio dell’autogru. I vigili hanno messo in sicurezza i veicoli e prestato assistenza alle persone coinvolte.



In via eccezionale, la prima squadra di Modena è stata autorizzata a entrare in autostrada contromano dal casello di Campogalliano, in coordinamento con la Polizia Stradale, per velocizzare le operazioni di soccorso, considerata la chiusura al traffico dell’A22 nel tratto interessato.

Fortunatamente, il bilancio è meno grave di quanto si temesse: quattro persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate in ambulanza agli ospedali della zona.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 13:15, con il rientro delle squadre operative presso le rispettive sedi.