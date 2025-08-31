Carpi, bimbo di due anni ustionato con acqua bollente: gravissimo
Il 118 ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso. Il bambino è stato trasferito in volo al Maggiore di Parma, presso il Centro ustioni: è in gravi condizioni
