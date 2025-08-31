Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, bimbo di due anni ustionato con acqua bollente: gravissimo

Il 118 ha inviato un'ambulanza e l'elisoccorso. Il bambino è stato trasferito in volo al Maggiore di Parma, presso il Centro ustioni: è  in gravi condizioni

Dramma questa mattina a Carpi. Un bambino di due anni è rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico. Il piccolo si trovava nella sua abitazione di via Lago di Bolsena, nella zona di Cibeno a Carpi quando, intorno alle 10.30, è rimasto ustionato con acqua bollente. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato all'incidente, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Il bambino è stato trasferito in volo al Maggiore di Parma, presso il Centro ustioni: è in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica.
