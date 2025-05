Carpi, rapina una donna strappandole la collana: arrestato 39enne italiano

La Polizia di Carpi ha arrestato un italiano di 39 anni, già noto alle Forze dell’ordine, per rapina. Nella tarda mattinata di domenica, gli agenti di polizia e i carabinieri di Carpi sono intervenuti in via Firenze, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna. Secondo quanto ricostruito, la signora stava rincasando dopo aver fatto la spesa, quando è stata avvicinata da un uomo in bicicletta che, dopo aver proferito alcune frasi confuse, l’ha improvvisamente aggredita, strappandole la collana in oro dal collo e facendola cadere a terra.

Grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e seguito l’uomo, che nel frattempo aveva tentato di nascondersi nelle vicinanze, nonché all’azione congiunta di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, il 39enne è stato individuato e definitivamente bloccato. La collana, recuperata dagli agenti nel corso dell’intervento, è stata restituita alla legittima proprietaria.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.