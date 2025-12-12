Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, rissa in strada tra minorenni: denunciato pakistano 16enne, girava con un coltello

Durante un controllo all’interno della stazione ferroviaria nei confronti di un gruppo di giovani

Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri di Carpi hanno effettuato un controllo all’interno della stazione ferroviaria nei confronti di un gruppo di giovani, segnalati per essere stati verosimilmente coinvolti in una lite avvenuta, poco prima, in strada.

Durante le verifiche, un 16enne di origine pakistana ha tentato la fuga per poi gettare un coltello pieghevole, lunghezza complessiva di 23,5 centimetri (con lama di 10 centimetri), recuperato e sequestrato. Per questo motivo, il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere.

