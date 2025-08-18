Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato

È un 38enne nigeriano, con precedenti, che dopo avere danneggiato arredi e colpito i clienti del locale, ha reagito anche agli agenti

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 38 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di lesioni personali aggravate.
Nella serata del 14 luglio scorso, intorno alle 19.00, la Squadra Volante si è portata presso un bar del centro storico su segnalazione dalla centrale operativa del 118 di una violenta aggressione in atto.
Sul posto si trovavano quattro persone visibilmente impaurite e il 38 enne, che nonostante la presenza della Polizia, ha continuato a tenere un comportamento aggressivo, minacciando e inveendo anche contro gli operatori intervenuti.
I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare l’uomo.
Una delle vittime ha riferito che poco prima l’indagato, appena entrato nel locale, aveva dato in escandescenza, urlando e danneggiando alcuni arredi del bar per poi infrangere delle bottiglie di vetro con cui aveva minacciato e ferito tre persone, rispettivamente madre, padre e figlio, titolari dell’attività.
I tre sono stati accompagnati da personale del 118 presso il Pronto Soccorso del locale Policlinico.

L’uomo è stato anche denunciato per i reati di minaccia aggravata dall’utilizzo di armi e danneggiamento.

All’esito dell’udienza, svoltasi il 16 agosto scorso, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere.


