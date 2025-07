Fiorano, rapina in un ipermercato: arrestato 39enne italiano

Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, di nazionalità italiana, già noto alle forze dell’ordine, per rapina impropria.

Poco prima, in località Spezzano, l’uomo si era infatti introdotto all’interno del negozio impossessandosi di alcune confezioni di generi alimentari e di un paio di bevande, nascondendo il tutto sotto la maglia indossata. Sorprendendolo, il personale del punto vendita ha tentato di fermarlo, ma l’uomo ha reagito con violenza, spintonando due cassiere per poi travolgere anche la direttrice del punto vendita nel corso di un maldestro tentativo di fuga.

Alcuni clienti ed altri dipendenti sono infatti accorsi riuscendo con fatica a bloccarlo, nonostante egli continuasse a divincolarsi con condotte violente ed aggressive: ed è proprio in quell’istante che sono intervenuti i militari che hanno proceduto all’identificazione dell’uomo ed al suo immediato arresto.

Fortunatamente le tre donne, nel parapiglia, non hanno riportato gravi conseguenze.

La refurtiva, ovvero quattro pezzi di parmigiano reggiano ed un paio di bevande analcoliche – per un valore complessivo di oltre 70 euro – è stata interamente recuperata e restituita al punto vendita, sebbene, la manomissione delle relative confezioni, di fatto non ne ha permesso il successivo ricollocamento sugli scaffali.

Questa mattina l'uomo è stato condotto dinanzi al Giudice competente, che ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese per tre giorni a settimana.