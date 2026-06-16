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Furgone in fiamme sulla SS623 a Zocca: strada chiusa, nessun ferito

Furgone in fiamme sulla SS623 a Zocca: strada chiusa, nessun ferito

Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme mentre era in transito. L'intervento seppur veloce dei vigili del fuoco non ha impe la distruzione del mezzo

1 minuto di lettura

Un furgone cassonato ha preso fuoco questa sera intorno alle 19.20 lungo la Via Vignolese – SS 623 del Passo Brasa, nel territorio comunale di Zocca. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta con urgenza dopo la segnalazione di un principio d’incendio sviluppatosi mentre il mezzo era ancora in transito.

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già avvolto completamente il veicolo. Gli operatori hanno proceduto all’estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, operazioni rese necessarie anche dalla presenza di altri automobilisti in transito.

Per garantire la sicurezza e consentire le manovre di spegnimento, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi di competenza.


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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