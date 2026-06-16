Furgone in fiamme sulla SS623 a Zocca: strada chiusa, nessun ferito

Un furgone cassonato ha preso fuoco questa sera intorno alle 19.20 lungo la Via Vignolese – SS 623 del Passo Brasa, nel territorio comunale di Zocca. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola è intervenuta con urgenza dopo la segnalazione di un principio d’incendio sviluppatosi mentre il mezzo era ancora in transito.

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già avvolto completamente il veicolo. Gli operatori hanno proceduto all’estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, operazioni rese necessarie anche dalla presenza di altri automobilisti in transito.

Per garantire la sicurezza e consentire le manovre di spegnimento, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nei rilievi di competenza.



