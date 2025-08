Perseguita l'ex e incendia l'auto del nuovo compagno: arrestato

L'accusa e di stalking e incendio doloso. Lui è un 27enne individuato e arrestato dalla Polizia di Stato.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato nella notte del 25 luglio, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata nella zona 'Musicisti' per un’autovettura in fiamme. Accanto al veicolo è stata rinvenuta una bottiglia di plastica contenente residui di liquido infiammabile, compatibile con un’azione dolosa.

Le indagini, immediatamente avviate dalla Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura, hanno portato a gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe appiccato il fuoco all’auto convinto che il proprietario intrattenesse una relazione con la sua ex fidanzata. A ciò sarebbero seguite minacce di morte nei confronti della presunta 'rivale'.

Dagli accertamenti è emerso un quadro preoccupante di comportamenti minacciosi e aggressivi anche verso l’ex compagna, che si sarebbero intensificati negli ultimi tre mesi, alimentati da una forte gelosia.