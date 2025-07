Gli viene revocata detenzione domiciliare perché irreperibile: si nasconde nel sottotetto, scoperto

Polizia di Stato e Polizia Locale hanno arrestato un cittadino italiano di 43 anni destinatario di un ordine di carcerazione su revoca della detenzione domiciliare sostitutiva, emesso il 26 giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

L’uomo deve espiare una pena residua di anni 1 mesi 3 giorni 27 per il reato di furto aggravato commesso a Modena il 7 dicembre 2024.

La revoca della precedente misura si è resa necessaria in quanto il 43enne, a seguito di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, era risultato irreperibile presso il proprio domicilio.

Il 1° luglio scorso, personale della Squadra Mobile e della Polizia Locale ha rintracciato il 43enne nel sottotetto dell’abitazione, dove si era nascosto bloccando la porta d’ingresso con una scarpiera.

Al termine delle incombenze di rito, l’uomo è stato portato in carcere.